La figlia di Mango è al primo posto della terza classifica top 5

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Le nuove classifiche provvisorie di Sanremo 2024 sono abbastanza imprevedibili, impossibile pronosticare la top 5. E così il pubblico (il classico “televoto”) e la Giuria delle Radio (ex Giuria demoscopica) – con un peso del 50% ciascuno – si sono espressi anche in questaserata regalando diverse sorprese e conferme. Altop 5 degli ultimi 15 cantanti in gara c’è Angelinacon la sua ritmatissima La noia, seguita da Ghali con Casa mia, Alessandra Amoroso con Fino a qui e Il Tre con Fragili e da Mr. Rain con Due altalene. ...

Primo posto per Angelina Mango. Seguono Ghali, Alessandra Amoroso, Il Tre e Mr. Rain. È il verdetto che arriva al termine della terza serata del Festival di Sanremo, nel corso della quale si sono esib ...Angelina Mango, in gara con La Noia, a Sanremo 2024 cita la cumbia della noia.Angelina Mango continua a stupire con grinta ed energia sul palco dell’Ariston, merito anche di look studiati proprio per accompagnare al ...