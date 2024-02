La FeralpiSalò sfida senza timori alla corazzata Palermo La diretta tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La risalita dellaverso una salvezza nella quale sulle sponde del Garda si sta credendo sempre di più domani dovrà superare un esame molto impegnativo. In effetti la squadra di Zaffaroni è chiamata a far proseguire la sua rincorsa ospitando a Piacenza l’ambizioso, allenato dal bagnolese Corini, per un “quasi derby” che metterà la compagine verdeblù di fronte ad una formazione che vuole arrivare il più in alto possibile ed ha fatto importanti inserimenti nel suo organico pure nel mercato invernale. I rosanero sono reduci dal bel successo con il Bari e sembra probabile la conferma dello schieramento che è partito con i Galletti. Sul fronte gardesano, invece, saranno certamente assenti gli squalificati Fiordilino (ex di turno) e Butic, oltre al lungodegente Carraro. Buone notizie per Letizia e Dubickas che sono rientrati in gruppo. ...