La famiglia Agnelli alla ricerca dell' eredità perduta La storia della guerra tra Margherita e gli Elkann

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Anche lapiù ricca e chiacchierata d'Italia nasconde i suoi scheletri nell'armadio, unalunga 20 anni in perfetto stile soap opera: madre contro figli". Da tempo oramai, figlia di Gianni e Marella, sospetta che una parte del patrimonio del padre (ea madre in quanto ereditiera) sia stata occultata agli eredi. Segui su affaritaliani.it

Nell’impaccio frenetico di interpretare i desideri del padrone si può finire in situazioni scabrose, impensabili o comiche. E’ quello che capita da ... (ilfoglio)

Mirafiori chiude. Forse, probabilmente. Mirafiori è la Fiat e la Fiat oggi è Stellantis. L’affare “di Stato” è in apertura su ogni organo di ... (panorama)

Con un po' di pazienza, sfogliando fino a pagina 20, anche sulla Stampa si trova il pezzo sulla faida di casa Agnelli-Elkann ...La stessa delicatezza che si ritrova nell'altro giornale di famiglia, ...Margherita vuole annullare la successione aperta con diritto svizzero. La vicenda è un attacco diretto al cuore dell'impero. In bilico John ElkannProsegue il percorso castiglionese sulla via del turismo. La città guidata dalla giunta Agnelli punta sempre più in questa direzione e lo fa anche con la novità dell’adesione al progetto "Turismo dell ...