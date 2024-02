La fallita controffensiva e le pressioni Usa | perché Zelensky ha cambiato i vertici dell’esercito

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La rimozione del generale Valerii Zaluzhny e la nomina al comando delle forze armate di Kiev del generale Oleksandr Syrsky potrebbe avere dei risvolti sul campo di battaglia in Ucraina. Ne abbiamo parlato col generale Giorgio Battisti, analista militare ed ex comandante del Corpo d’Armata di Reazione Rapida della Nato in Italia.