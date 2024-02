La decisione della UE | il ritiro di patente in uno stato varrà anche per il resto degli stati membri

Episodio da FANTACALCIO in Salernitana-Empoli con il gol di Cambiaghi che in realtà è un autogol netto a opera di Zanoli. La decisione della Lega è ... (sportface)

La Lazio passa in vantaggio. Nel cuore del primo tempo del match contro il Cagliari, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di ... (sportface)

Consiglio d’Europa (Pc-Cp), l’organismo con sede a Strasburgo che redige le “raccomandazioni” per tutti i 47 Stati membri in ...Offerta pubblica di acquisto ''amichevole, totalitaria, per il delisting'' di Tod's da piazza Affari da parte del fondo L Catterton (Lvmh), a 43 euro per azione ''per un esborso massimo'' di oltre mez ...La Salernitana ha appena comunicato il nuovo allenatore che prende il posto dell'esonerato Simone Inzaghi.