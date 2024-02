La decisione della UE | il ritiro di patente in uno stato varrà anche per il resto degli stati membri

Episodio da FANTACALCIO in Salernitana-Empoli con il gol di Cambiaghi che in realtà è un autogol netto a opera di Zanoli. La decisione della Lega è ... (sportface)

La ventiquattresima giornata di Serie A si apre con Salernitana-Empoli, gara che Calciomercato.it seguirà in tempo reale Ricca di sfide importanti per l’alta classifica… Leggi ...Il Parlamento Europeo ha votato per rendere la sospensione della patente valida a livello transfrontaliero. Ecco cosa significa praticamente ...La riforma del campionato di Serie A si preannuncia infiammata. Milan, Inter e Juve sono uscite allo scoperto, decisione comunicata a Gravina Milan, Inter e Juve prendono posizione per la riforma del ...