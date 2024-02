La crisi autarchica dell’Iran è l’elefante nella stanza della politica del Medio Oriente

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L’Ayatollah Ali Khamenei viene spesso visto come un’estensione di Khomeini: un successore che prosegue politiche avviate con la Rivoluzione islamica, ma non è così. Pensiamo a quanto Xi Jinping si sia distanziato da Deng Xiaoping. In entrambi i casi, i predecessori – pur nelle loro imponenti personalità – davano almeno l’impressione di non avere dimenticato il Paese per rincorrere il proprio ego. La Cina è un Paese economicamente esposto e tutti possono oggi assistere al risultato delle politiche di Xi Jinping: quando la borsa crolla e gli investitori fuggono c’è poco da fingersi inossidabili. L’Iran al contrario è avvolto nelle nebbie di un’economia poco visibile. Al di là delle armi (che esporta a prezzi da estorsione alla Russia) e risorse naturali come gas e petrolio (che non riesce a esportare come vorrebbe) gli resta poco. Così, dietro le quinte dell’economia globale, Khamenei ...