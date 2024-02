La commessa presa in ostaggio al posto della collega | “ecco perché l’ho fatto”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Lainaldurante la rapina in gioielleria nel veneziano: “per istinto protettivo” Lo scorso 7 febbraio un commando di 5 persone, travisate e armate di kalashnikov e fucili a pompa, fa irruzione nella gioielleria “Valenza” all’interno del centro commerciale Valecenter di Marcon, in provincia di Venezia. I rapinatori hanno minacciato le due commesse presenti, costringendole a consegnare loro il contenutocassaforte e gioielli preziosi. Una delle commesse è stataine portata all’esterno del centro commerciale, mentre l’altra viene tenuta sotto controllo all’interno. La fuga dei rapinatori è poi avvenuta a bordo di una Fiat Panda ...

La pubblicità personalizzata è un modo per supportare il lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirti ogni giorno informazioni di qualità. Accettando i cookie, ci aiuterai a fornire una ...La giovane di Mogliano si è sentita mancare quando il rapinatore l’ha presa in ostaggio per condurla fuori e usarla come scudo umano, mentre i complici arraffavano i gioielli in vetrina alla ...Federica, 50 anni, si è offerta come ostaggio dopo che l'altra commessa Giorgia è scoppiata a piangere e si è buttata a terra: «Non mi hanno colpita né spinta, poi mi hanno lasciata». La banda ha usat ...