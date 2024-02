La Cina prova a reclutare i piloti Nato L’alert Usa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Attuali ed exdi Stati Uniti esono “molto richiesti” dalle forze armate cinesi “e sono stati oggetto di reclutamento sia palese sia occulto”. Le conclusioni di una riunione tra funzionari di Stati Uniti etenutasi presso l’Allied Air Command di Ramstein, in Germania, a fine gennaio confermano quanto già emerso nei mesi scorsi. Pochi giorni fa Jens Stoltenberg, segretario generale della, e Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, hanno annunciato che lasarà al centro del prossimo summitche si terrà a Washington per celebrare il 75° anniversario dell’alleanza. Nei mesi scorsi Australia, Regno Unito e Nuova Zelanda – tutti membri dell’alleanza Five Eyes per la condivisione di intelligence, che comprende anche gli Stati ...