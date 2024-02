La canzone preferita di Russell Crowe l’ha scritta mio zio | sono un nipote fortunato!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Io non ho la tv, posso guardarla solo quando vado da mia mamma che vive a Montignoso, in questi giorni ero giù in Toscana per festeggiare i 103 anni di mia zia Marcellina, ho una zia che ha la stessa età del Partito Comunista italiano! Ci pensate? E gli anni se li porta molto meglio dei comunisti, questo va detto! Nonmai stato comunista,un liberale di sinistra, considero Marx un genio assoluto, ma non Karl, mi riferisco al grande Groucho, quello che ha detto “sei vecchio quando le candeline costano più della torta”. Comunque, dopo avere festeggiato mia zia a Firenzeandato a Montignoso con mamma e mio fratello e la sera ho visto insieme a mamma la prima puntata di Sanremo, mio fratello invece si è chiuso in cucina a rifinire il suo ultimo libro su Mirko Gualerzi, pittore e scultore dimenticato ma imprescindibile. Che ...