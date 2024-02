La canzone del sole | il testo della canzone cantata dai Negramaro con Malika Ayane a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Qual è ilLadeldaiconnel corsoserata Cover del Festival di? Di seguito le parole del brano: Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi Le tue calzette rosse E l’innocenza sulle gote tue Due arance ancor più rosse E la cantina buia dove noi Respiravamo piano E le tue corse, e l’eco dei tuoi no, oh no Mi stai facendo paura Dove sei stata cosa hai fatto mai? Una donna, donna dimmi Cosa vuol dir sono una donna ormai Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai Per diventar quel che sei Che importa tanto tu non me lo dirai Purtroppo Ma ti ricordi l’acqua verde e noi Le ...