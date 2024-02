La biglietteria del teatro Antei sul sito di DiscoverArezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Arezzo, 9 febbraio 2024 – Sarà attivo da sabato 10 febbraio il nuovo sistema didelComunale deglidi Pratovecchio. Grazie alla fattiva collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour, della quale il Comune di Pratovecchio Stia è socio, la vendita dei biglietti dei prossimi spettacoli della stagione di prosa sarà gestita sul portale.ticka.it con il sistema automatizzato Ticka realizzato da PlaNet S.r.l. Sistemi Informatici. Prenotazione, acquisto e gestione di biglietti saranno effettuati su pianta interattiva, in modo intuitivo e veloce, sia in modalità back office dal personale del comune, presso la sede di piazza Maccioni e la sera dello spettacolo presso ilcon pagamento in contanti o POS, sia on line mediante una semplice registrazione che consente ...