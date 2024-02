La battaglia degli ambientalisti | Stop all’estrattivismo del marmo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024)per preservare le Apuane, "sempre più inquinate dalla marmettola e depredate dall’industria estrattiva. Per di più, senza apportare ricchezza al territorio": è la denuncia di Legambiente Toscana, Arci Toscana e Cai Toscana. In buona parte delle Apuane, ma a Carrara e Seravezza in particolare, il modello che predomina, e danneggia irrimediabilmente un territorio dal paesaggio, la flora e la fauna uniche è quello ‘dell’estrattivismo’ che approfitta delle pieghe normative per fare business a scapito della montagna. Il Piano regionale cave poi, sottolineano le tre associazioni, prevede pure un aumento dei contingenti escavabili nei prossimi vent’anni e un ampliamento delle aree estrattive con un rilevante aumento dell’inquinamento e del traffico pesante, ma anche una montagna sempre meno fruibile a livello turistico e ambientale. E a proposito ...