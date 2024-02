La AEW farà il colpaccio con Mercedes Mone? Il commento di All About Elite

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La AEW è pronta a presentare il suo nuovo acquisto di spessore: la federazione di Tony Khan è pronta ad accogliere, la fu Sasha Banks. L’icona del Wrestling femminile debutterà in AEW in occasione di Big Business, ovvero la puntata speciale di Dynamite che si terrà il 13 marzo. La puntata di AllPaolo Ascolese, Massimo Del Prete e Rachele Gagliardi di Donne Tra Le Corde hanno avuto modo di commentare il tutto in occasione dell’ultimo episodio di All. Ricordiamo che lo show dedicato all’analisi di Dynamite e del mondo AEW a tutto tondo va in onda ogni giovedì alle ore 18.30 o 21.00 su Open Wrestling TV (Twitch) ed in replica su YouTube e Spotify. A seguire le immagini della trasmissione: