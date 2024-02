Kvaratskhelia il più penalizzato dalla riforma Garcia | ma la cura Mazzarri funziona

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il georgiano Khvichasembra essere rinato con la ‘’ di Walter: sarà un elemento chiave nella prossima sfida con il Milan. La prossima giornata del campionato italiano di Serie A sarà caratterizzata da una sfida alquanto emozionante, quella tra Milan e Napoli, entrambe in cerca di preziosi tre punti per ragioni diverse ma altrettanto cruciali. Mentre i rossoneri mirano a una rimonta in chiave scudetto, gli azzurri puntano ad alimentare le proprie speranze di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. In vista di questo scontro titolato, l’attenzione della Gazzetta dello Sport si è focalizzata sull’attaccante del Napoli, Khvicha: Tra il trionfo e la sfida del dopo-Il giovane attaccante georgiano, ...