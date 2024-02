Kvara è stato il più penalizzato dalla riforma Garcia Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ladello Sport oggi scrive un lungo pezzo su Milan-Napoli e punta l’accento sul calciatore più atteso,. L’attaccante georgiano del Napoli ha avuto un avvio di stagione piuttosto difficoltoso e tra le varia cause la rosea mette in evidenza che lui èmoltodall’arrivo diin panchina Il down diha sofferto il down da post-trionfo e il fallito trapianto tecnico di. In più, di personale, ha pagato il calo dell’effetto sorpresa che èil suo turbo nella stagione tricolore. Ora lo conoscono e lo aspettano. Il primo gol in campionato, all’Udinese, il 27 settembre, è arrivato dopo 192 giorni di digiuno. Il georgiano èil più, con ...