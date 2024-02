Kobe è per sempre | rivelata la statua in onore del Black Mamba

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L’8-02-24, non è un giorno qualunque per il mondo Nba, in particolare per quello dei Los Angeles Lakers. Sì, perché nella nottata di venerdì è statala primaindiBryant, che si trova alla Crypto.com Arena, ex Staples Center, casa della franchigia che ha visto ildominare i parquet della lega prima con la maglia numero 8 e poi con la 24, ecco perché è stata scelta la data di oggi, chiaro richiamo all’ex stella in maglia gialloviola. Durante la cerimonia in cui laè stata svelata per la prima volta, Vanessa Bryant, moglie di, ha dichiarato che è stato suo marito a scegliere la posa della sua rappresentazione. A ricordare il campione Nba presenti anche numerose leggende, tra i quali il suo ex ...