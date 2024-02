Kaspersky spiega come difendere l’endzone ed evitare le truffe del Super Bowl

Padova, 8 febbraio 2024 – Una scarpa italiana artigianale, fatta a mano da un’azienda abituata a lavorare per i grandi brand del lusso, ma disegnata dall’intelligenza artificiale e notarizzata, in ogn ...Per i genitori è di fondamentale importanza essere consapevoli delle minacce alla sicurezza informatica che coinvolgono i propri figli piccoli, data la diffusa accessibilità a smartphone e tablet anch ...I dibattiti in merito al cosiddetto 'active listening' continuano in ambito smartphone. Tuttavia, Kaspersky ha voluto fare chiarezza.