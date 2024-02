Karate Yoseikan vince la coppa Toscana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ika dellaguidati dai Maestri Crealbo e Juri Gasperini hanno partecipato con successo allaFesik, gara valevole come qualificazioni per i Campionati Italiani Federali. La kermesse si è tenuta nel Centro Federale di Firenze e ha visto radunarsi circa 400 atleti provenienti da tutta la regione. Gli atleti della nota scuola Viareggina si sono ben distinti fin dalle prime battute di gara evidenziando una preparazione tecnica di altissimo livello, conquistando numerosi podi e primeggiando in gran parte delle categorie di gara. Al termine delle competizioni con un bottino di ben 15 medaglie d’oro, 10 di argento e 12 di bronzo lasi è piazzata al primo posto nella classifica generale delle societàndo a pieno titolo la...