Karate | ottimo inizio per l’Italia agli Europei giovanili | ben 10 finali conquistate | 3 per la medaglia d’oro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Subito ottime notizie perdai Campionatidi kata e kumite 2024 in corso di svolgimento a Tbilisi (Georgia). I nostri portacolori, infatti, hanno già conquistato 10, di cui 3 per la mede 7 per quella di bronzo. Andiamo, quindi, a conoscere nel detto come sono andate le cose nella prima giornata di eliminatorie. Il venerdì sul tatami di Tbilisi vedeva ben 8 categorie del kata in azione. In 6 di queste gli atleti azzurri hanno conquistato la finale. Guido Polsinelli (U21) e la squadra maschile (cadet/junior) sono in finale per il titolo continentale. Guido Polsinelli ha messo in atto un percorso eccellente nel quale ha regolato l’austriaco Zoechling e lo sloveno Sluga e, in semifinale, il francese Lucas Hoffman col ...