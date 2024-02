Karate Coppa della Befana | brilla l’Asd Shinan Pioggia di medaglie | 19 su 31 partecipanti Quattri gli ori e i bronzi Undici argenti

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Grande vittoria, alla quindicesima edizione, per la ‘squadra’ delKai (nella foto),quale hanno fatto parte anche atletiBulletta Castelnuovo eAsdVal d’Arbia. Dopo ripetute prove di kata (forme tipo) a eliminazione diretta con ripescaggio e finale tra i vincitori di poules per la determinazione degli assoluti, è arrivato il primo posto nel Trofeo per società, con un bottino di ben 19su 31, suddivise in 4 ori, 11e 4. PerKai si è trattato ...

Risultato molto soddisfacente per il Videoton di serie C2: vittoria 7-1 nel ritorno dei quarti di finale di coppa Italia e qualificazione alla semifinale. In gol Malingro autore di una tripletta, Aust ...I karateka della Yoseikan guidati dai Maestri Crealbo e Juri Gasperini hanno partecipato con successo alla Coppa Toscana FESIK, gara valevole come qualificazioni per i Campionati Italiani Federali. La ...La Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci diventa davvero tale, nel senso che abbandona l’Europa per affrontare due tappe lontano dal Vecchio Continente. Il massimo circuito si appresta a effet ...