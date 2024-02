Juventus e Roma | attacco in diretta | l’ex Milan non ha dubbi

Piace, eccome se piace. Dean Huijsen ha conquistato in pochi tempo la Roma , che si parli di tifoseria o di staff tecnico. Il difensore olandese,... (calciomercato)

Ausilio : «Inter-Juventus solo una tappa - ora Roma! Inzaghi perfezionista»

Il DS dell’Inter Piero Ausilio non vuole cali di concentrazione e come tutta la squadra pensa step by step. Inzaghi un perfezionista. COMPATTEZZA E ... (inter-news)