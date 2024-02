Juve | Milan e Inter vogliono togliere due squadre dalla Serie A | fronte comune nell’incontro in FIGC

Nel pomeriggio odierno di venerdì 9 febbraio, si è tenuto in Federcalcio un incontro tra il presidente della Figc Gabriele Gravina e Inter , ... (sportface)

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta , ha parla to anche del suo futuro, presentando la sfida di Serie A in programma domani al Dall'Ara contro... (calciomercato)

Juventus e Roma - attacco in diretta : l’ex Milan non ha dubbi

Arriva una frecciata per Juventus e Roma in diretta: a lanciarla è stato un grande ex calciatore del Milan, ecco cos’ha detto La Juventus ha subito ... (rompipallone)