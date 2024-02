Juve Compagnoni | «Non è scandaloso l’approccio contro l’Inter»

Compagnoni: «Non è uno scandalo che Allegri abbia giocato sulla difensiva con l’Inter». L’analisi del giornalista Il giornalista Maurizio Compagnoni a Sky Sport 24 ha fatto un’analisi sulla prestazion ...Il cartellino blu piomberà nel calcio, dall’Inghilterra: «Chiellini lo avrebbe preso». Il Telegraph fa l’esempio con l’ex Juve Nella prossima stagione in FA Cup sarà introdotto il cartellino blu. Chi ...Appuntamento con la Serie BKT 2023/2024, da seguire interamente su Sky e in streaming su NOW, con i 380 match stagionali, oltre a playoff e playout. Da venerdì 9 a domenica 11 febbraio in campo per la ...