Judo Bronzo per Casella e Ava Harraz

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Grande risultato per il Team Romagnache ha conquistato il podio con i suoi due atleti nelle qualificazioni regionali del campionato italiano Cadetti A2 tenutosi a Castel Maggiore, gara che ha visto la partecipazione di circa 150 atleti. Riccardo(foto) ha vinto la medaglia dinella categoria 66 kg vincendo ben 5 incontri. Anche Avasi è classificata terza nella 52 kg: nonostante abbia ben figurato vincendo due incontri non è però riuscita a qualificarsi per la finale.

