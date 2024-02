Jonathan Majors | la sentenza è stata rinviata | ecco cosa rischia

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ladiall’8 aprile. Precisamente quello che è accaduto farebbe riferimento al team di difesa dell’attore che ha presentato una mozione per annullare il verdetto. L’attore di Creed III è stato giudicato colpevole a Dicembre per aggressione di terzo grado, un reato minore e molestie di secondo grado. Le accuse comportano una potenziale condanna fino a un anno di carcere e da mesi ormai i fan di tutto il mondo seguono con attenzione la vicenda. Laera inizialmente prevista per Martedì, ma i pubblici ministeri hanno dichiarato di aver bisogno di tempo per rispondere alla mozione presentata dal team di. Le accuse derivano da un incidente avvenuto il 25 marzo trae la sua ex compagna Grace ...