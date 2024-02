John Travolta su Sanremo e “l’imbarazzante ballo del qua qua” | il nostro doppiaggio da Pulp Fiction

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Dalle scuderie di ScreenWorld arriva un video realizzato con le voci di Giuseppe Grossi e Gabriele Scarcelli sullo scandalo die ildel qua qua. Un ricon cui vi vogliamo strappare un sorriso su una delle situazioni più calde degli ultimi giorni. Nelvideo vediamoe Samuel L. Jackson nell’iconica sequenza diin cui il duo discute in macchina sulle differenze tra gli Stati Uniti e l’Europa, sulla maionese e su McDonald’s. Noi abbiamo voluto ironizzare sulle assurdità die dell’Italia, su quanto nel bel paese siamo abituati a seguire per 5 giorni un evento fino a tarda notte nel quale accadono situazioni al limite dell’assurdo. Sulle piccole differenze come avere una ...