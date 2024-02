John Travolta sbeffeggiato a Sanremo da Amadeus | Fiorello e Russell Crowe

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Frecciate e strigliate contro2024. Durante la terza serata del Festival, il casoha ripreso vigore, mettendo sotto i riflettori un'inaspettata controversia. L'attore americano, ospite speciale sul palco dell'Ariston mercoledì 7 febbraio, ha deciso di non concedere la liberatoria per la diffusione del video della sua esibizione ne Il Ballo del Qua Qua consu RaiPlay. In conferenza stampa pre-serata è emersa un'altra inaspettata rivelazione: la presenza di uno sponsor occulto legato all'attore. Si è appreso che un noto marchio di scarpe, del qualeè già testimonial, avrebbe assicurato all'attore un compenso straordinario di un milione di euro. I vertici Rai ehanno risposto alle ...