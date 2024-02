John Travolta | ma chi ci crede all’errore? Cosa c’è dietro le scarpe-gate

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La notizia di giornata di cui tutti quanti si occupano è la vicenda delledi. Sostanzialmentesuccede? Succede chefa questo Ballo del Qua Qua indossando delledi cui, insieme a Diletta Leotta, è sponsor. L’attore va a Sanremo che incolla davanti alla tv 10 milioni di persone, indossa lee Sanremo non lo paga per questa sua performance orribile. C’è qualcuno che è dotato di un minimo di intelligenza? Neanche un bambino piccolo può pensare chenella sua vita si sveglia un bel giorno e decide di andare “a Sanremo a fare il Ballo del Qua Qua”. Ma dai, non diciamo scemenze! Ci sarà qualcuno che gli avrà detto: “Vai a Sanremo e ...

C’è un “canavesano” dietro la “comparsata” di John Travolta al Festival di Sanremo. Lì a farsi riprendere da cima a piedi con addosso le nuove scarpe U-Power che la Rai - ammettono i vertici aziendali ...L'apparizione di John Travolta sul palco dell'Ariston per Sanremo 2024 continua a suscitare polemiche e reazioni ...Ci segnalano i nostri contatti un presunto video con una intervista a John Travolta per ABC in cui da’ degli stro**i a “quelli di Sanremo” per avergli fatto fare il ballo del qua qua. Il riferimento è ...