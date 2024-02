Jennifer Lopez ospite a Verissimo | Silvia Toffanin sfida Mara Venier nella domenica di Sanremo

(Di venerdì 9 febbraio 2024)saràdi11 febbraio:la intervisterà in esclusiva per l'Italia. Su Rai Uno ci saràIn dicherà tutti i Big del Festival di2024.

Jennifer Lopez rimane una delle figure più influenti nell’industria dell’intrattenimento, una donna che con ogni passo, sia sulle strade di New York ... (dilei)

Mediaset ha annunciato che Jennifer Lopez sarà ospite di Verissimo Domenica 11 febbraio: Silvia Toffanin sfida la Domenica In di Mara Venier ... (movieplayer)

È Teresa Mannino la co-conduttrice scelta da Amadeus per la terza serata di Sanremo 2024. Ha debuttato all'Ariston in total white.Continua a leggere (fanpage)

Colpaccio di Silvia Toffanin: arriva la star mondiale Incredibile ma vero Jennifer Lopez sarà ospite a Verissimo domenica 11 febbraio per un'intervista ...Sabato 10 e domenica 11 febbraio, alle 16.30 su Canale 5, weekend in compagnia di " Verissimo ", condotto da Silvia Toffanin.Chi sarà intervistato a Verissimo sabato 10 e domenica 11 febbraio Non solo l’attore turco Ibrahim Çelikkol ma anche Jennifer Lopez. Sabato 10 febbraio 2024: A Verissimo sarà ospite Anouchka, figlia ...