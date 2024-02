Jannik Sinner re d' Arabia? La rivoluzione | i sauditi si comprano anche il tennis

(Di venerdì 9 febbraio 2024) «Sono davvero contento di giocare a Riad per la prima volta», ha dichiaratoin occasione del lancio ufficiale del 6 Kings Slam che, a dispetto del roboante nome, altro non sarà che un evento di esibizione. Chi vince però torna a casa indossando una “corona” che vale almeno 6 milioni di dollari, quindi è ovvio chesia «davvero contento» di partecipare.perché basterà una manciata di partite per mettere le mani sul ricchissimo montepremi, che sarà addirittura tre volte più grosso di quello dell'Australian Open, appena vinto dal rosso di San Candido. Alla prima chiamata ufficiale dell'Saudita, che ancora non era entrata nel circuito delcon un proprio torneo, hanno risposto tutti i migliori: a Riad il prossimo ottobre ci saranno ...

La leggenda della racchetta non usa mezzi termini parlando del ricchissimo torneo di esibizione che i sauditi stanno cercando di organizzare.Proprio in occasione della promozione della Laver Cup, Roger Federer ha parlato del neonato trofeo "6 Kings Slam", a cui parteciperanno i migliori tennisti al mondo – compreso Jannik Sinner – che si ...