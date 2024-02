Jannik Sinner può allungare in testa alla ATP Race Medvedev | Djokovic e Zverev a riposo | gli scenari a Rotterdam

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 febbraio 2024)farà il proprio ritorno in campo al torneo ATP 500 di, in programma sul cemento indoor della località olandese dal 12 al 18 febbraio. Il tennista italiano si presenterà all’appuntamento dopo aver vinto gli Australian Open e sarà la sua prima uscita da Campione Slam. C’è tanta curiosità per vedere quale sarà la reazione dell’altoatesino e per come riuscirà a gestire la novità. Il 22enne insegue anche il terzo posto nel ranking ATP, visto che in caso di vittoria finale supererebbe il russo Daniil. L’attuale numero 4 al mondo, che tra i suoi avversari principali potrebbe avere il russo Andrey Rublev e il danese Holger Rune, svetta inATP, ovvero la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti ...