Iveco Group | ricavi e utile netto in crescita nel 2023

(Di venerdì 9 febbraio 2024)ha chiuso ilconconsolidati pari a 16 miliardi di euro (in aumento del 13% anno su anno). L'ebit adjusted è pari a 940 milioni di euro, indi 413 milioni di euro rispetto al 2022 e l'adjusted a 352 milioni di euro, 127 milioni in più del 2022). Il free cash flow delle attività industriali è positivo per 412 milioni di euro. Il consiglio di amministrazione proporrà agli azionisti il pagamento di un dividendo annuale di 0,22 euro per azione ordinaria. Il consiglio di amministrazione proporrà all'assemblea degli azionisti, convocata per il 17 aprile, l'autorizzazione al riacquisto di azioni ordinarie fino a 10 milioni per un importo totale fino a 130 milioni di euro. Il programma sostituirà quello esistente (la cui scadenza è ...