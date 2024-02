Ivana Spagna | chi è la cantante di easy lady | biografia e curiosità

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Capelli rigorosamente lunghi, leggermente mossi e biondi, voce inconfondibile, calda e potente.è una figura iconica della musica italiana, celebre per il suo talento eclettico e la sua presenza scenica carismatica, ha da sempre affascinato il pubblico con la sua capacità di trasmettere emozioni attraverso la sua voce vibrante e le sue performance coinvolgenti. Chi è: la sua storia Nota anche come “”, è nata il 16 dicembre del 1954 a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Fin da piccola manifesta uno spiccato interesse per la musica, partecipando a diversi concorsi provinciali dove già da allora si poteva intravedere il suo talento. Il suo approccio con il mondo della musica avviene intorno alla fine degli anni sessanta, quando entra a far parte del concorso ...