Italia | stand “Nihao! China” risplende a BIT 2024

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roma, 09 feb – (Xinhua) – Recentemente si e’ tenuta a Milano la Borsa internazionale del turismo (BIT). All’evento, l’Ufficio nazionale del turismo cinese a Roma, in collaborazione con le province di Shaanxi, Henan, Fujian e la citta’ di Yichun, nel Jiangxi, in Cina, ha allestito lo” di 96 metri quadrati, uno dei piu’ grandi e popolari della BIT di quest’anno. L’ufficio ha inoltre invitato diverse compagnie aeree e operatori turistici a partecipare all’evento, con l’obiettivo di stimolare un continuo aumento del flusso di turistini in Cina. (Xin) Agenzia Xinhua

