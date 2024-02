Italia protagonista dell’innovazione nella Nato Intervista con Deeph Chana

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La deterrenza del prossimo futuro si baserà soprattutto sulla capacità dei Paesi di mantenere il proprio vantaggio tecnologico nei confronti dei potenziali avversari. In questo quadro, l’giocherà un ruolo fondamentale grazie alla presenza nel nostro Paese dell’acceleratore dellaper start up innovative, il Defense innovation accelerator for the North Atlantic (Diana). Di questo si è parlato nell’esclusiva del direttore di Formiche e Airpress, Flavia Giacobbe, al managing director di Diana,. “Le tecnologie emergenti ci aiuteranno a creare società più sicure, e l’obiettivo di Diana è identificare quelle che cambieranno il futuro, sostenendo le realtà nelle quali si sviluppano queste idee innovative”, ha raccontato, e per farlo, l’iniziativa agirà ...