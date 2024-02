Italia | il calendario della Nations League con Francia | Israele e Belgio

Alberto Gilardino un'idea per il futuro della panchina della Fiorentina. A riportare l'indiscrezione è il quotidiano Tuttosport che spiega come i risultati dell'ex attaccante ...L`Italia è stata sorteggiata nel gruppo 2 della Uefa Nations League con Belgio, Francia e Israele. Ecco il calendario con tutte le date e gli orari delle 6 partite.Italia a quota 4, Romania con 3 punti: questa la situazione nella lotta per il secondo posto del Girone D dei Mondiali 2024 di pallanuoto maschile in corso a Doha, in Qatar. Il Settebello deve battere ...