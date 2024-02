Istituto alberghiero in città Apre la sezione distaccata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L’offerta scolastica cittadina si arricchisce di una nuova "ghiotta" opportunità per i ragazzi che concluderanno a giugno la scuola media. Parte infatti da settembre il primo corso didatticograzie all’apertura della sededel "Casini" all’Pro Sarzana di via San Francesco messo a disposizione dalla parrocchia di Santa Maria e dal centro culturale Niccolò V che lo gestisce in comodato. La proposta lanciata qualche tempo fa dalla sindaca Cristina Ponzanelli ha trovato unanimità di pareri, iniziando dall’ufficio scolastico regionale alla Provincia della Spezia. L’iter è ufficialmente partito e anche se le iscrizioni al prossimo anno scolastico si chiudono ufficialmente domani ci sono già numeri confortanti che fanno sperare sicuramente nella composizione di almeno una classe. Sarà la prima esperienza ...