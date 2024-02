Israele | informati gli Usa su operazioni in altre aree Gaza

(Di venerdì 9 febbraio 2024)ha informato gli Usa "della pianificazione dimirate indi". Lo ha fatto sapere il ministero della difesa israeliano dando conto di un colloquio della notte scorsa tra il ministro Yoav Gallant e il suo omologo Lloyd Austin. Gallant ha ribadito la volontà di raggiungere "gli obiettivi della guerra, la distruzione di Hamas, la liberazione degli ostaggi". Ha illustrato a Austin "gli sviluppi della guerra" contro Hamas e ledell'Idf sopra e sotto terra, con i principali sforzi a sud di". Gli Usa hanno definito l'operazione a Rafah un "disastro", spiegando di non conoscere questo piano. Gallant ha poi discusso con Austin "le recenti scoperte" dei soldati israeliani nella Striscia, "inclusi i tunnel terroristici dove erano ...

Israele ha informato gli Usa "della pianificazione di operazioni mirate in altre aree di Gaza". Lo ha fatto sapere il ministero della difesa israeliano dando conto di un colloquio della notte scorsa t ...Il premier israeliano Netanyahu ha respinto la proposta della fazione palestinese: «Le richieste porterebbero a un altro massacro. Non c'è alternativa alla distruzione militare di Hamas». Per il segre ...Hamas: “Netanyahu vuole proseguire il conflitto, noi pronti a tutte le opzioni”. A Rafah eliminato un capo della polizia di Hamas. Nonostante i veti ...