Israele bombarda Rafah Gli Usa | rischio disastro

(Di venerdì 9 febbraio 2024) ROMA Gli Stati Uniti mettono in guardiasu una operazione di terra a, nel sud della Striscia di Gaza, dove sono sfollati oltre un milione di civili. "Effetttuare una azione del genere in una area dove si trovano più di un milione di persone senza una pianificazione adeguata e credibile, pianificazione, che ancora non vediamo, e con poca riflessione, sarebbe une non la sosterremmo", ha affermato il vice portavoce del Dipartimento di Stato, Vedant Patel. Anche Il Cairo manifesta tutta la sua preoccupazione per la situazione a. Il portavoce del ministero degli esteri egiziano, Ahmed Abu Zeid, ha affermato che l’Egitto vede la situazione a, "insostenibile e catastrofica" e ha avvertito che "non consentirà spostamenti in massa di profughi da Gaza all’Egitto". Nel ...