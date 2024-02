Irama | da Sanremo al tour In autunno canterà a Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio 2024 –annuncia una nuova serie di date live per il 2024: oltre allo show evento del 15 maggio all'Arena di Verona il cantante sarà protagonista dei principali festival in estate e dei palazzetti in. In estate il cantante tosco-brianzolo (la famiglia è originaria della Lunigiana e lui stesso è nato a Carrara) sarà a Gallipoli (Lecce) mercoledì 31 luglio, a Catania venerdì 2 agosto, a Reggio Calabria sabato 3 agosto e a Olbia sabato 17 agosto, a San Benedetto del Tronto (Ascoli) domenica 1 settembre. Ininvecenei palazzetti a cominciare proprio dalla Toscana: il live è in calendario aper giovedì 21 novembre al Mandela Forum. Poi tappe a Roma sabato 23 novembre al Palazzo dello Sport, a Milano martedì 3 dicembre al Forum e a ...