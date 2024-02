Ipotesi di irregolarità fiscali | una bomba su John Elkann | è indagato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Procede senza esclusione di colpi l'interminabile battaglia legale che vede Margherita Agnelli contro i figli, Lapo e Ginevra Elkan per l'eredità della madre Marella Caracciolo, la vedova dell'Avvocato. Nelle scorse settimane la figlia di Gianni Agnelli ha presentato un dettagliato esposto, completo di allegati, alla Procura della Repubblica di Torino segnalando delleche sarebbero state commesse da alcune società nell'asse ereditario ed ora gestite dai tre figli. Secondo Margherita, in particolare, per anni queste società avrebbero eluso il pagamento delle tasse. Una accusa rispedita al mittente dai figli per i quali la nonna, avendo una residenza in Svizzera, nulla doveva al fisco italiano. La Procura di Torino per cercare di chiarire meglio i contorni della vicenda ha comunque disposto ieri accertamenti di ...