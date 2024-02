Invia strani messaggi e poi scompare | 30enne salvato

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn preda a un momento di sconforto, si allontana da casa e fa perdere le proprie tracce. È accaduto ieri a Serino. I familiari, preoccupati per la vita del loro congiunto, si sono rivolti ai Carabinieri della locale Stazione dopo che l’uomo si era allontanato salutando contelefonici enigmatici. Le Autorità, senza esitazione, hanno avviato il Piano Provinciale di intervento coordinato per la ricerca di persone scomparse, mobilitando risorse e mezzi per individuare l’uomo il prima possibile. Fortunatamente, dopo qualche ora i Carabinieri della Stazione di Serino hanno rintracciato il trentenne che, visibilmente provato, è stato affidato alle cure degli operatori del “118”, ponendo fine ad angosce e incertezze. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

