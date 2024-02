Intervista agli eliminati di MasterChef Italia 13 | amicizie | il sogno di un ristorante e ingredienti del futuro

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La gara nel cooking show più amato dna si fa sempre più dura e serrata, e glidi questa nona puntata sono un vero colpo al cuore per gli spettatori che seguono13 fin dall’inizio: il simpaticissimo Settimino Difonzo e la mamma desiderosa di riscatto Deborah Meloni. In una serata dedicata alla cucina green, all’ecologia e alla preservazione della natura e dei suoi prodotti, i tre Chef hanno sottoposto i concorrenti a prove difficilissime: una Golden Mistery Box a base divegani, un Invention Test dedicato all’o e uno Skill Test con due severissimi ospiti, Chiara Pavan delVenissa, e Riccardo Gaspari, del Sanbrite a Cortina d’Ampezzo, entrambi famosi per la propria cucina sostenibile. A ...