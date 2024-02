Inter | Sensi salta la Roma per febbre

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Sono tre i giocatori dell’che non sono partiti per, dove domani la capolista sfiderà la squadra di De Rossi reduce da tre vittorie consecutive. Oltre al lungodegente Cuadrado e all’infortunato Frattesi, che non ha ancora recuperato del tutto, all’elenco degli indisponibili si aggiunge a sorpresa anche Stefano: il centrocampista, che a gennaio sembrava in uscita, resta ad Appiano Gentile in quanto febbricitante. SportFace.

