Inter | Juve e Milan per Serie A a 18

Juventus, Inter e Milan sarebbero uscite ufficialmente allo scoperto sul tema della riforma del campionato. Secondo l'agenzia Ansa, i tre club avrebbero chiesto, in un incontro col presidente Figc Gabriele Gravina, la riduzione dell'organico della Serie A da 20 a 18 squadre. Non è un mistero che le tre società da tempo chiedessero il ritorno al format a 18, per 'liberare' spazi nella stagione. La posizione, tuttavia, non è condivisa da tutti i club del campionato.