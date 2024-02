Inter | in campo ora per l’allenamento! Poi la partenza | il programma – Sky

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L’si sta allenando in questi minuti ad Appiano Gentile alla vigilia della sfida con la Roma. Come riportato da Sky Sport, nel pomeriggio poi è prevista ladella squadra. Ecco ildi oggi. IL– L’ha cominciato la sua giornata oggi ad Appiano Gentile da un’ora circa con l’allenamento mattutino alla vigilia della sfida importantissima con la Roma. Si attendono sviluppi riguardo possibili novità di formazione per la partita di domani inalle 18. Simone Inzaghi non presenterà la sfida alla vigilia e dopo l’allenamento pranzerà con il resto della squadra. Nel primo pomeriggio poi riposo e subito dopo lain direzione Malpensa, dove la squadra al completo nel tardo pomeriggio prenderà l’aereo per volare nella ...

