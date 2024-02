Inter e Milan | novità in arrivo su Tomiyasu e l'Arsenal

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Niente ritorno in Italia per Takehiro. L'in estate e ila gennaio avevano pensato al difensore giapponese, ora pronto...

De Rensis , ospite su Sportitalia, ha parlato della lotta scudetto in Serie A dopo la vittoria dell’Inter in casa contro la Juventus. LOTTA scudetto ... (inter-news)

La Serie A torna in campo per la 24ª giornata di campionato, la quinta nel girone di ritorno. Si parte venerdì con l'anticipo... (calciomercato)

Il tema riguardante lo stadio Meazza continua a essere sempre caldo in ambito calcistico e politico in quel di Milan o in queste settimane. Questa ... (sportface)

Weekend importante nelle zone altissime della classifica: oltre al match dell’Olimpico, ci si gioca tanto anche domenica sera a San Siro, con il Milan a 1,90 avanti sul Napoli a 3,75. Juve facile cont ...Il tecnico dell`Atalanta Gian Piero Gasperini è stato spettatore al Forum ieri sera per la sfida di Eurolega tra Olimpia Milano e Real Madrid, terminata 81 a 76:.Quando giochi contro squadre forti ci sta perdere o faticare. Delle volte i livelli in campo parlano. Inter, Milan e Juve sono tanto forti. Per quanto riguarda noi sto cercando di far partire un ...