Inter a Roma senza Inzaghi | chi è il vice Farris e i 3 precedenti da primo in panchina

L’ Inter ha finito il suo allenamento ad Appiano Gentile in vista della partita di domani a Roma . Ora riposo e dopo si partirà per la Capitale. ... (inter-news)

Roma-Inter di domani alle 18 è il match clou della 24/a giornata di Serie A, con i nerazzurri in piena corsa scudetto che affrontano una squadra reduce da 3 vittorie consecutive e con un ritrovato ...La Roma misurerà le proprie ambizioni nel big match contro l’Inter dello stadio Olimpico, in programma domani, sabato 10 febbraio, alle 18:00. I giallorossi hanno vinto le ultime tre partite con ...Squadra che vince con la Juve non si cambia. A poco più di 24 ore da Roma-Inter, Simone Inzaghi sembra orientato a confermare l'11 titolare sceso in campo domenica scorsa, a San Siro, nel derby ...