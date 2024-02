Insulti sessisti, Messina: “La Regione al fianco della sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova” (Di venerdì 9 febbraio 2024) Pubblicato il 9 Febbraio, 2024 “Solidarietà e sostegno alla sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova, (nella foto) oggetto di Insulti sessisti sui social network. Questo attacco è figlio di quella subcultura misogina che ogni giorno con le nostre azioni ci sforziamo di contrastare”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Autonomie locali Andrea Messina che, insieme alla presidente del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e la lotta alle discriminazioni della Regione Siciliana, Giuseppina Ida Giuffrida, è impegnato in un’azione costante di sensibilizzazione e di contrasto alle prevaricazioni e, in particolare, dei pregiudizi basati sul genere. Foto dal profilo facebook Leggi tutta la notizia su dayitalianews (Di venerdì 9 febbraio 2024) Pubblicato il 9 Febbraio, 2024 “Solidarietà e sostegno alladi, (nella foto) oggetto disui social network. Questo attacco è figlio di quella subcultura misogina che ogni giorno con le nostre azioni ci sforziamo di contrastare”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Autonomie locali Andreache, insieme alla presidente del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e la lotta alle discriminazioniSiciliana, Giuseppina Ida Giuffrida, è impegnato in un’azione costante di sensibilizzazione e di contrasto alle prevaricazioni e, in particolare, dei pregiudizi basati sul genere. Foto dal profilo facebook

